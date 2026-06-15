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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)EPS預估下修至4.35元，預估目標價為70.50元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.56元下修至4.35元，其中最高估值5.51元，最低估值3.8元，預估目標價為70.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.51(5.51)7.947.48
最低值3.8(3.8)4.40
平均值4.74(4.74)6.455.45
中位數4.35(4.56)6.277.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值179.28億191.65億211.47億
最低值162.15億167.29億185.82億
平均值170.86億180.51億197.40億
中位數171.37億181.00億196.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-845.6427.931.923.214.99
營業收入48.68億94.06億116.38億127.21億142.42億

詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSLTM

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