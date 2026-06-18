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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.38元上修至4.91元，其中最高估值5.52元，最低估值3.8元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.52(5.51)
|7.94
|10.62
|11.9
|最低值
|3.8(3.8)
|4.4
|0
|11.9
|平均值
|4.85(4.7)
|6.58
|6.49
|11.9
|中位數
|4.91(4.38)
|6.57
|7.32
|11.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|179.28億
|191.65億
|211.47億
|207.62億
|最低值
|162.15億
|167.29億
|185.82億
|207.62億
|平均值
|170.63億
|181.25億
|196.82億
|207.62億
|中位數
|169.10億
|179.58億
|194.73億
|207.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-845.64
|27.93
|1.92
|3.21
|4.99
|營業收入
|48.68億
|94.06億
|116.38億
|127.21億
|142.42億
詳細資訊請看美股內頁：
LATAM Airlines Group SA Sponsored ADR(LTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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