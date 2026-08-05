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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viasat公司(VSAT-US)EPS預估上修至-1.54元，預估目標價為97.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Viasat公司(VSAT-US)做出2027年EPS預估：中位數由-1.62元上修至-1.54元，其中最高估值0.1元，最低估值-2.2元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.1(0.1)0.20.69-1.08
最低值-2.2(-2.2)-2.83-1.68-1.08
平均值-1.25(-1.18)-1.23-0.76-1.08
中位數-1.54(-1.62)-1.34-1.28-1.08

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值48.86億52.32億55.21億59.05億
最低值48.00億48.71億50.84億59.05億
平均值48.49億50.67億52.56億59.05億
中位數48.66億50.37億51.64億59.05億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.2114.29-9.12-4.48-0.25
營業收入27.88億25.56億42.84億45.20億46.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Viasat公司(VSAT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVSAT

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