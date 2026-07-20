鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viasat公司(VSAT-US)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Viasat公司(VSAT-US)做出2027年EPS預估：中位數由-1.62元下修至-1.75元，其中最高估值0.1元，最低估值-2.2元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.1(0.1)
|0.02
|-1.68
|最低值
|-2.2(-2.2)
|-2.83
|-1.68
|平均值
|-1.34(-1.22)
|-1.36
|-1.68
|中位數
|-1.75(-1.62)
|-1.45
|-1.68
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|48.95億
|52.32億
|55.57億
|59.48億
|最低值
|48.00億
|48.71億
|50.84億
|59.48億
|平均值
|48.60億
|50.84億
|53.21億
|59.48億
|中位數
|48.68億
|50.93億
|53.21億
|59.48億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.21
|14.29
|-9.12
|-4.48
|-0.25
|營業收入
|27.88億
|25.56億
|42.84億
|45.20億
|46.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Viasat公司(VSAT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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