鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)APO-US的目標價調升至154元，幅度約4.05%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)提出目標價估值：中位數由148元上修至154元，調升幅度4.05%。其中最高估值173元，最低估值126元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Apollo Global Management Inc - Class A (New)評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Apollo Global Management Inc - Class A (New)今(5日)收盤價為133.2元。近5日股價上漲4.05%，標普指數上漲4.14%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股APO市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Apollo Global Management Inc - Class A (New)133.2+2.92%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty