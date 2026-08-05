鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)APO-US的目標價調升至154元，幅度約4.05%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)提出目標價估值：中位數由148元上修至154元，調升幅度4.05%。其中最高估值173元，最低估值126元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Apollo Global Management Inc - Class A (New)評價：積極樂觀17位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Apollo Global Management Inc - Class A (New)今(5日)收盤價為133.2元。近5日股價上漲4.05%，標普指數上漲4.14%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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