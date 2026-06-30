鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至3.56元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.81元下修至3.56元，其中最高估值6.45元，最低估值2.25元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.45(6.45)
|5.2
|5.46
|最低值
|2.25(2.25)
|2.11
|1.63
|平均值
|3.76(3.84)
|3.81
|3.87
|中位數
|3.56(3.81)
|3.92
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|125.96億
|129.11億
|134.98億
|最低值
|109.96億
|112.96億
|115.62億
|平均值
|120.16億
|122.00億
|126.38億
|中位數
|121.50億
|121.70億
|127.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|-11.70
|營業收入
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
|111.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake CorporationWLK-US的目標價調降至112.5元，幅度約3.02%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至3.81元，預估目標價為112.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至3.71元，預估目標價為119.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至3.91元，預估目標價為122.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇