鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至3.31元，預估目標價為100.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.38元下修至3.31元，其中最高估值6.45元，最低估值1.89元，預估目標價為100.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.45(6.45)
|5.2
|5.12
|最低值
|1.89(1.89)
|2.11
|1.22
|平均值
|3.34(3.46)
|3.53
|3.73
|中位數
|3.31(3.38)
|3.64
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|125.96億
|129.11億
|138.98億
|最低值
|109.96億
|112.96億
|115.62億
|平均值
|118.57億
|121.17億
|126.42億
|中位數
|118.51億
|121.14億
|127.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|-11.70
|營業收入
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
|111.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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