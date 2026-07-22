鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-22 18:10

中華電信 (2412-TW) 今 (22) 日宣布，與日本富士通株式會社及其集團下 1Finity Inc. 簽署為期 2 年的合作備忘錄 (MOU)，共同推動全光網路(APN) 技術在台灣的應用，探索量子技術在台灣的發展潛力，打造支撐 AI 發展所需的次世代數位基礎設施。

中華電信攜富士通及1Finity簽署兩年MOU，推動台灣全光網路應用。(鉅亨網資料照)

中華電信表示，自 2024 年起與富士通展開策略合作，至 2026 年間持續在台灣進行 APN 驗證，並以 IOWN 概念為基礎，結合富士通與日本電信業者合作所累積的技術及實務經驗，在台灣進行全光網路驗證與技術研究。

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中華電信進一步提到，此次合作備忘錄延續既有合作成果，並納入 1Finity 共同參與，三方深化技術合作。