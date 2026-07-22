中華電信攜富士通及1Finity簽署兩年MOU 推動台灣全光網路應用
鉅亨網記者劉玟妤 台北
中華電信 (2412-TW) 今 (22) 日宣布，與日本富士通株式會社及其集團下 1Finity Inc. 簽署為期 2 年的合作備忘錄 (MOU)，共同推動全光網路(APN) 技術在台灣的應用，探索量子技術在台灣的發展潛力，打造支撐 AI 發展所需的次世代數位基礎設施。
中華電信表示，自 2024 年起與富士通展開策略合作，至 2026 年間持續在台灣進行 APN 驗證，並以 IOWN 概念為基礎，結合富士通與日本電信業者合作所累積的技術及實務經驗，在台灣進行全光網路驗證與技術研究。
中華電信進一步提到，此次合作備忘錄延續既有合作成果，並納入 1Finity 共同參與，三方深化技術合作。
中華電信說明，將運用自身海纜系統以進行全光網路相關技術驗證，並驗證以全光網路實現分散式資料中心的可行性，因應網路耗能與資料流量快速成長所帶來的挑戰。同時，三方也將共同探索量子技術的新合作機會，包括評估應用於分散式資料中心網路控制安全的可行性。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告