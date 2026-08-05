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營收速報 - 聯亞(3081)7月營收5.01億元年增率高達176.54％

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聯亞(3081-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣5.01億元，年增率176.54%，月增率19.19%。

今年1-7月累計營收為26.27億元，累計年增率120.95%。

最新價為2160元，近5日股價上漲14.91%，相關通信網路類指數上漲8.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-115 張
  • 外資買賣超：-132 張
  • 投信買賣超：+29 張
  • 自營商買賣超：-12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 5.01億 177% 19%
26/6 4.21億 128% 4%
26/5 4.05億 119% 3%
26/4 3.95億 115% 15%
26/3 3.43億 89% 18%
26/2 2.90億 91% 7%

聯亞(3081-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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