營收速報 - 聯亞(3081)7月營收5.01億元年增率高達176.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為26.27億元，累計年增率120.95%。
最新價為2160元，近5日股價上漲14.91%，相關通信網路類指數上漲8.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-115 張
- 外資買賣超：-132 張
- 投信買賣超：+29 張
- 自營商買賣超：-12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|5.01億
|177%
|19%
|26/6
|4.21億
|128%
|4%
|26/5
|4.05億
|119%
|3%
|26/4
|3.95億
|115%
|15%
|26/3
|3.43億
|89%
|18%
|26/2
|2.90億
|91%
|7%
聯亞(3081-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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