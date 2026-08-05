營收速報 - 全新(2455)7月營收4.22億元年增率高達45.12％
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今年1-7月累計營收為23.47億元，累計年增率30.48%。
最新價為388元，近5日股價上漲16.69%，相關通信網路上漲3.74%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3759 張
- 外資買賣超：-4360 張
- 投信買賣超：+368 張
- 自營商買賣超：+233 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|4.22億
|45%
|29%
|26/6
|3.26億
|24%
|2%
|26/5
|3.21億
|47%
|1%
|26/4
|3.19億
|38%
|2%
|26/3
|3.11億
|17%
|1%
|26/2
|3.08億
|16%
|-10%
全新(2455-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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