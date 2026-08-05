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營收速報 - 全新(2455)7月營收4.22億元年增率高達45.12％

鉅亨網新聞中心

全新(2455-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣4.22億元，年增率45.12%，月增率29.48%。

今年1-7月累計營收為23.47億元，累計年增率30.48%。

最新價為388元，近5日股價上漲16.69%，相關通信網路上漲3.74%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3759 張
  • 外資買賣超：-4360 張
  • 投信買賣超：+368 張
  • 自營商買賣超：+233 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 4.22億 45% 29%
26/6 3.26億 24% 2%
26/5 3.21億 47% 1%
26/4 3.19億 38% 2%
26/3 3.11億 17% 1%
26/2 3.08億 16% -10%

全新(2455-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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