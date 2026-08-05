營收速報 - 一詮(2486)7月營收7.40億元年增率高達42.52％
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今年1-7月累計營收為44.22億元，累計年增率27.5%。
最新價為218.5元，近5日股價上漲7.8%，相關光 電 業上漲6.25%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4475 張
- 外資買賣超：+4339 張
- 投信買賣超：+1075 張
- 自營商買賣超：-939 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|7.40億
|43%
|6%
|26/6
|7.01億
|35%
|1%
|26/5
|6.94億
|31%
|4%
|26/4
|6.67億
|21%
|9%
|26/3
|6.15億
|19%
|38%
|26/2
|4.47億
|6%
|-20%
一詮(2486-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為散熱元件。LED及SMD導線架、TV背光模組及陶瓷電路板。智能服務機器人及其他電子零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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