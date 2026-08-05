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營收速報 - 一詮(2486)7月營收7.40億元年增率高達42.52％

鉅亨網新聞中心

一詮(2486-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣7.40億元，年增率42.52%，月增率5.53%。

今年1-7月累計營收為44.22億元，累計年增率27.5%。

最新價為218.5元，近5日股價上漲7.8%，相關光 電 業上漲6.25%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4475 張
  • 外資買賣超：+4339 張
  • 投信買賣超：+1075 張
  • 自營商買賣超：-939 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 7.40億 43% 6%
26/6 7.01億 35% 1%
26/5 6.94億 31% 4%
26/4 6.67億 21% 9%
26/3 6.15億 19% 38%
26/2 4.47億 6% -20%

一詮(2486-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為散熱元件。LED及SMD導線架、TV背光模組及陶瓷電路板。智能服務機器人及其他電子零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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