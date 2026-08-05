營收速報 - 海悅(2348)7月營收20.78億元年增率高達982.24％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為51.94億元，累計年增率50.88%。
最新價為68.8元，近5日股價下跌-11.26%，相關其 他下跌-1.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1159 張
- 外資買賣超：-1145 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|20.78億
|982%
|39%
|26/6
|14.98億
|248%
|781%
|26/5
|1.70億
|-55%
|22%
|26/4
|1.40億
|-82%
|-60%
|26/3
|3.47億
|-62%
|-55%
|26/2
|7.75億
|240%
|317%
海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 英業達前7月營收5603億元創高 Q3伺服器業務持續成長
- 志聖梁茂生登HBR台灣企業領袖100強 以人才與文化迎向60周年
- 營收速報 - 聯茂(6213)7月營收47.49億元年增率高達96.88％
- 營收速報 - 創意(3443)7月營收57.69億元年增率高達158.38％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇