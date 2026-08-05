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營收速報 - 海悅(2348)7月營收20.78億元年增率高達982.24％

鉅亨網新聞中心

海悅(2348-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣20.78億元，年增率982.24%，月增率38.67%。

今年1-7月累計營收為51.94億元，累計年增率50.88%。

最新價為68.8元，近5日股價下跌-11.26%，相關其 他下跌-1.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1159 張
  • 外資買賣超：-1145 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 20.78億 982% 39%
26/6 14.98億 248% 781%
26/5 1.70億 -55% 22%
26/4 1.40億 -82% -60%
26/3 3.47億 -62% -55%
26/2 7.75億 240% 317%

海悅(2348-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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