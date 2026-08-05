志聖梁茂生登HBR台灣企業領袖100強 以人才與文化迎向60周年

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-05 16:55

同時，志聖的ESG表現也獲肯定，展現志聖長期穩健經營與持續轉型的成果。梁茂生並以《向孔子學領導》一書，分享其對領導、人才培育及文化傳承的理念。

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2026年爲志聖創立60週年。面對AI與高效能運算帶動的產業升級，志聖持續深化先進封裝、IC載板及PCB製程設備布局，並透過G2C+聯盟串聯產業夥伴；今年更成為NVIDIA合作夥伴，積極推動AI、數位孿生與智慧製造技術在設備產業落地。

梁茂生於受獎時特別強調，「人」與「企業文化」是企業永續發展的重要根基，並致贈與會貴賓《向孔子學領導》一書，分享其對領導、人才培育及文化傳承的理念。