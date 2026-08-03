亞光Q2獲利創同期次高 2026年上半年每股純益2.98元
鉅亨網記者張欽發 台北
光學元件廠亞光 (3019-TW) 今 (3) 日公布最新獲利資訊，2026 年第二季稅後純益 5.37 億元，獲利創歷史同期次高，季增 82%，年減 33%，每股純益 1.93 元；2026 年 1-6 月稅後純益 8.31 億元，年減 18%，每股純益爲 2.98 元。
亞光 2026 年第二季營收 80.28 億元，毛利率 18.4%，季增 1.1 個百分點，年減 1.6 個百分點，2026 年第二季稅後純益 5.37 億元，獲利創歷史同期次高，季增 82%，年減 33%，每股純益 1.93 元。主要受業外利息收入、匯兌損失及其他等的綜合影響所致。
亞光 2026 年 1-6 月營收 142.38 億元，毛利率 17.9%，年減 0.84 個百分點，2026 年上半年稅後純益 8.31 億元，年減 18%，每股純益爲 2.98 元。
亞光指出，展望第三季亞光持續推進三大發展契機，包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現 G+P 優勢、加速 AR/VR/Metalens/AI 應用產品研發，及時推出市場注目產品，推動新海外生產基地順利生產。
此外，亞光領先布局 Metalens 先進技術，採直接奈米壓印 (NIL) 跨入 CPO 領域；同時，憑藉專業精密製造優勢，拓展市場至數據中心，持續深化與 Frore Systems 策略夥伴關係，以 AI 資料中心液冷散熱技術，克服 AI 資料中心日益增長的熱管理挑戰。
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