鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-03 17:09

AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (3) 日公布最新營收資訊，2026 年 7 月營收 3.59 億元，續創新高，2026 年 1-7 月營收 22.71 億元，年增 11.61%；牧德 2026 年 上半年稅後純益 6.27 億元，年增 14.5%，每股純益 9.8 元。

牧德指出，公司表示， 隨 AI 基礎建設持續擴大，高階 IC 載板、 MSAP 製程及高速光通訊模組等應用需求同步增溫，其中 MSAP 製程因應 AI 伺服器、高速交換器及光模組對高密度、高精度線路的需求快速提升，已成為高階載板及先進封裝的重要製 程技術，相關檢測設備需求持續成長。公司持續深化 PCB 與半導體檢測設備雙軌布局，並透過技術創新及新產品開發，積極掌握新世代高階製程商機。

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同時，因應部分關鍵零組件交期較以往拉長，公司已提前進行關鍵零組件備料及供應鏈合作規劃，並持續擴大供應鏈管理與策略夥伴合作，提升供應鏈彈性與供貨能力，以確保客戶交期與出貨需求，強化整體營運韌性。

展望未來，公司表示，目前整體接單能見度維持良好水準部分高階產品接單已延伸至未來數季 ，市場需求優於去年同期。隨 AI 、高效能運算、 MSAP 、高階 IC 載板、光通訊模組及先進封裝等應用持續快速發展，新產品導入成果亦將逐步發酵，公司對後續營運維持樂觀看法。

AOI 設備廠牧德科技 2026 年第二季營收 10.47 億元，毛利率 60.41%，季減 0.17 個百分點，年減 3.82 個百分點，稅後純益 3.32 億元，季增 12.65%，年增 36.15%，每股純益 5.19 元。