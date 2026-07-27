鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-27 18:44

光學元件廠大立光 (3008-TW) 在台中工業區購地接連出手加碼中，同時，今 (27) 日並由董事會決議對 2026 年上半年的股利配發案，將配發每股 41.5 元，而依大立光歷年行事曆，大立光上半年的股息將在 8 月 13 日除息交易。

大立光今天通過 2026 年上半年財報，營收 292.09 億元，毛利率 49.41%，稅後純益 107.93 億元，每股純益 82.35 元。以 41.5 元的上半年配息而言，盈餘配發率爲 50.39%。大立光上半年配息也優於去年同期的 28 元。

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大立光今天董事會並決議，以發行新股方式合併旗下的大陽科技，大陽科技由大立光直接持股 49.37%，大陽科技將以每股換 0.03 股大立光方式併入大立光；大陽科技原主要做音圈馬達（VCM）與車用鏡頭等光電零組件的研發、設計與製造，換股後將併入大立光。

爲合併大陽科技，大立光並將增資發行 819,645 股。換股基準日暫 2026 年 12 月 4 日。