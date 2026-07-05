大立光6月營收37.12億元創1年來新低 月減19%年減10%估7月回升

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-05 09:45

積極投入 AI 應用光通訊元件開發的蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW) 今 (5) 日，公布最新營收資訊，大立光 2026 年 6 月營收爲 37.12 億元，爲 1 年來新低，月減 19.18%，年減 10.46%，主要因客戶端在進行新舊機種交替期及拉貨排程的安排，預估 7 月營收動能回升。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光 2026 年第二季營收爲 13.66 億元，季減 12.09%，年增 17.07；2026 年 1-6 月營收 292.09 億元，年增 11.26%。

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大立光 6 月 營收結構中，以 1000 萬畫素產品占多數，占比約 60-70%，2000 萬畫素產品占比 10-20%，800 萬畫素產品 0-10%，低於 500 萬畫素產品占比 10-20%。

大立光 9 日將召開線上法人說明會，整整較台積電 (2330-TW) 早了一周，除了公布第二季獲利之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，大立光強調目前固守手機光學元件及新產品的開發案，市場仍高度關注在 AI 高速傳輸所需求的矽光子 CPO 元件 FAU 開發案進展。

大立光積極擴張，最新並加碼投資 6.28 億元購地逾千坪，市場預估將用於投資光通訊元件所需，在法說會前市場也想知道大立光在光通訊元件的營收的提升比重。

此外，市場也關心大立光毛利率發展的動向，資深證券分析師張陳浩指出，近期已出現蘋果果斷調高 3C 產品售價，其原因不外受記憶體價格大漲的影響，但終端價格的調高是否影響銷售量，甚至影響大立光鏡頭產品的出貨量， 稼動率下滑將進一步造成對毛利率的不利影響。甚至是不排除客戶端要求大立光調降產品價格以彌補記憶體成本的高漲。

大立光 2026 年第一季營收 155.44 億元，毛利率 49.41%，季增 1.44 個百分點，年減 5.22 個百分點，稅後純益 61.23 億元，季減 8.88%，年減 4.97%，每股 46.63 元。