鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-05 13:11

2026 年夏天，中國文娛行業最大的變量，是一個從未真實存在過的女孩。

「這真的是 AI 嗎？」方桃子的抖音評論區裡，類似的留言反覆出現。

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女孩在螢幕上向粉絲分享自己搬的新家、工作日常、做飯片段、寵物小狗等瑣事。每條生活短片的點讚都輕鬆破萬，粉絲在評論區與桃子互動、討論劇情走向、催更。

如果不是文案下方的「AI 生成」標識，她看起來和任何一個普通博主並無二致。

AI 短劇《被裁掉的女孩》女主角方桃子出道不到兩個月，抖音粉絲已達到 41.2 萬，男主角周以衡粉絲也突破 13 萬，話題 #兩個 AI 演員比內娛待爆藝人都火# 一度登上微博熱搜。

《科創板日報》5 日（周三）指出，粉絲量只是表象，更令行業震動的是方桃子的商業價值。星圖的數據顯示，其 1～20 秒影片報價人民幣 16.8 萬元，21～60 秒 20.8 萬元，60 秒以上 25.8 萬元（新台幣 123 萬元）。這個報價已超過大批真人百萬粉絲網紅，甚至高於部分千萬粉絲網紅。

目前方桃子已正式接拍美瞳品牌廣告，完成從劇中人到獨立商業 IP 跨越。

虛擬偶像並非新鮮事物，初音未來、洛天依、A-SOUL，這些名字已經存在了十年甚至更久。它們的營運邏輯基本一致：誕生於舞台或直播間，依靠固定人設和表演建立粉絲關係。

但方桃子的路徑不同，她首先是一部 AI 短劇的女主角，再以劇中人設延伸至真實社交場景。劇內，她是孤身闖蕩大都市的追夢女孩；劇外，她像普通博主一樣分享早餐、健身、逛展日常。

黑眼圈、面部瑕疵，這些「不完美」反而讓 AI 角色更具真實感。粉絲不僅在追劇，也在「追」這個人。

數據也印證了這一 AI 造星模式的爆發力，截至 7 月底，《被裁掉的女孩》單平台播放量突破 2.2 億，全網相關話題討論量超過 8 億。

方桃子的抖音粉絲 4 日已達到 41.2 萬，男主角周以衡粉絲也突破 13 萬。市場上不乏有聲音認為，這一現象象徵「虛擬偶像 2.0 時代」到來。

CIC 灼識董事總經理張辰愷說道，AI 短劇角色與傳統虛擬偶像最大的區別，在於角色塑造和用戶連接方式發生了變化，「過去虛擬偶像主要依靠舞台表演和固定人設建立粉絲關係，AI 短劇角色更多通過劇情和情感共鳴吸引用戶，並通過社交賬號持續營運，使用戶關係從單向關注轉向更具互動性、參與感和陪伴感的連接。」