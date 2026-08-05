鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-05 17:10

全球銅價強勢上揚，倫敦金屬交易所(LME)銅價周二(4日)突破每噸 14,000 美元大關，觸及兩個月來最高點，盤中一度達到 14,115 美元。這一波漲勢主要受到美國進口關稅政策預期、全球庫存吃緊以及中東外交局勢出現轉機所帶動。

周三亞市銅價仍穩於高位，市場正密切關注美國總統川普關於精煉銅進口關稅的決定。由於紐約商品交易所(COMEX)價格相對 LME 存在溢價，貿易商在關稅實施前大量將金屬運往美國。

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根據 IHS Markit 航運數據，7 月份有超過 20 萬噸銅抵達美國港口，創下 2014 年以來最大單月進口量。這導致美國倉儲庫存激增，卻也同時削弱了世界其他地區的供應可用性。今年以來，在紐交所銅價已上漲超17%。

與美國庫存充足形成鮮明對比的是，LME 庫存已降至5個月低位，可用庫存僅剩約 94,200 噸，僅夠全球約一天的消耗量。此外，市場呈現嚴重的「現貨溢價」結構，即期合約較3個月期貨溢價高達每噸 105 美元，顯示短期供應極度吃緊。中國加工商今年採取的「隨買隨用」策略也進一步壓低了全球庫存水準。

在宏觀層面，中東外交的積極訊號提升了風險資產需求。川普表示與伊朗的談判進展順利，市場預期荷姆茲海峽可能重開，這不僅緩解了通膨擔憂，也促使交易員重新評估聯準會的升息路徑。