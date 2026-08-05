鉅亨網記者張韶雯 台北
國際知名信用評等機構惠譽今（5）日宣布，授予台灣期貨業龍頭元大期貨 (6005-TW) 擬發行的總計新台幣 20.5 億元有擔保次順位公司債「AA+」評等，該筆債券由中國信託商業銀行提供擔保。元大期貨表示，本次募集資金將主要用於充實營運資金，並進一步強化公司的資本結構與財務韌性。
惠譽指出，元大期貨本次擬發行的公司債屬於次順位債務，債權人的受償順位與該公司所有其他次順位債券持有人相同，次於公司所有主順位債權人，但優於普通股股東。該筆債券特別由中信銀提供擔保，並由永豐商業銀行擔任受託人，負責確保履行公司債債務之擔保責任。
在評等理由方面，惠譽說明，該筆新台幣有擔保次順位公司債的預期評等，主要基於中信銀提供的全額擔保。依據惠譽的評等準則，該擔保義務構成中信銀的主順位債務，因此預期評等直接與中信銀的國內長期評等「AA+(twn)」保持一致。此外，該筆債券不包含任何息票遞延或持續經營吸收虧損的特殊條款，避免了可能增加債務不履約風險的因素。
元大期貨作為國內市場領先的期貨商，為元大金控 (2885-TW) 持股達 65% 的核心子公司，主要為集團客戶提供期貨及選擇權相關的經紀與交易服務。
惠譽強調，該筆公司債的未來評等變化將與中信銀的信用狀況高度連動，若中信銀的國內長期評等有所調升或調降，該債券評等亦將調整；最終評等仍取決於收到最終發行文件與已知資訊的一致性。