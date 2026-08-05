惠譽指出，元大期貨本次擬發行的公司債屬於次順位債務，債權人的受償順位與該公司所有其他次順位債券持有人相同，次於公司所有主順位債權人，但優於普通股股東。該筆債券特別由中信銀提供擔保，並由永豐商業銀行擔任受託人，負責確保履行公司債債務之擔保責任。

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惠譽強調，該筆公司債的未來評等變化將與中信銀的信用狀況高度連動，若中信銀的國內長期評等有所調升或調降，該債券評等亦將調整；最終評等仍取決於收到最終發行文件與已知資訊的一致性。