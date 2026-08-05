鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-05 12:35

衛福部長石崇良今（5）日受邀至立法院針對中聯油食安事件進行專題報告並備詢。面對外界質疑行政院跳過衛福部下達「20% 下架門檻」指導棋，以及台糖採購粗油未通報是否涉及「蓋牌」，石崇良強調所有決策皆由專家會議共識作成，並重申「脫膠粗油」在法律定義上屬半成品，依法確實不需通報。

中聯油脂致癌油事件持續延燒，衛福部長石崇良今日列席立法院社會福利及衛生環境委員會。針對近期媒體報導指出，7 月 4 日專家會議由行政院食安辦公室主任許輔出席，而衛福部長卻未在場，質疑所謂「20% 混入量才需下架」的門檻是行政院授意。

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石崇良澄清，該數據是專家會議在討論過程中，參考國際原則共同討論後的決議，「行政機關高度尊重專家結論」，並非行政院自行決定。

針對內部溝通失靈的質疑，石崇良進一步說明，過去食品安全相關諮議會均由食藥署負責召開，而非在部本部舉行，會議流程符合常態，內部溝通始終保持同步，不存在「跳過衛福部」的情形。

關於台糖在 5 月即發現中聯粗油檢驗不符驗收標準卻未通報一事，石崇良在報告中詳細釐清了法理爭議。他指出，根據《食安法》第 7 條第 5 項，業者對於產品有危害健康之虞時應通報，但行政必須「依法行政」。在法律定義上，台糖採購的是「脫膠原油（粗油）」，這是在大豆沙拉油製程中的「中間產品」，尚未屬於法定的「產品」。

石崇良強調，現行《食安法》第 17 條所鎖定的標準是針對「食用油脂」，目前並無針對「脫膠原油」設定特定標準。他解釋，脫膠原油除精煉後食用外，還有製作肥皂或工業油等其他用途，這與辣椒粉中添加禁用物質「蘇丹紅」的案件本質不同。因蘇丹紅是絕對禁用品，不論原物料或成品皆不得檢出，而粗油在法律上仍存有標準適用的模糊地帶。

在實際執行面，石崇良報告指出，自 6 月 30 日接獲通報後，已立即要求中聯公司停止製造出貨。針對 4 到 6 月生產的油品擴大抽驗，共完成 224 件上下游檢驗，最終確認共有 7 批不合格，其餘 19 批及檢驗合格產品已在 7 月 21 日經諮議會確認後准予重新上架。