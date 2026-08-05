營收速報 - 南亞科(2408)7月營收4,387萬元年增率高達49.27％
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今年1-7月累計營收為1.76億元，累計年增率660.87%。
最新價為436元，近5日股價上漲11.08%，相關半導體業上漲3.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+31664 張
- 外資買賣超：+30112 張
- 投信買賣超：+837 張
- 自營商買賣超：+715 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|4,387萬
|49%
|49%
|26/6
|2,939萬
|6%
|-100%
|26/5
|276.70億
|730%
|9%
|26/4
|254.91億
|717%
|40%
|26/3
|181.70億
|560%
|16%
|26/2
|156.07億
|587%
|2%
南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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