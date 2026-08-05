鉅亨速報

營收速報 - 南亞科(2408)7月營收4,387萬元年增率高達49.27％

鉅亨網新聞中心

南亞科(2408-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣4,387萬元，年增率49.27%，月增率49.27%。

今年1-7月累計營收為1.76億元，累計年增率660.87%。

最新價為436元，近5日股價上漲11.08%，相關半導體業上漲3.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+31664 張
  • 外資買賣超：+30112 張
  • 投信買賣超：+837 張
  • 自營商買賣超：+715 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 4,387萬 49% 49%
26/6 2,939萬 6% -100%
26/5 276.70億 730% 9%
26/4 254.91億 717% 40%
26/3 181.70億 560% 16%
26/2 156.07億 587% 2%

南亞科(2408-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。其他顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報7月營收南亞科

相關行情

台股首頁我要存股
南亞科436+9.96%
美元/台幣32.447+0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

中弱短強
南亞科

57.58%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
南亞科

57.58%

勝率

#大戶買散戶拋

中弱短強
南亞科

57.58%

勝率

#營收獲利增加

中弱短強
南亞科

57.58%

勝率

#高盈餘高毛利

中弱短強
南亞科

57.58%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty