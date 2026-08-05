鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至93.94元，預估目標價為3000元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2026年EPS預估：中位數由94.56元下修至93.94元，其中最高估值107.87元，最低估值85.21元，預估目標價為3000元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|107.87(107.87)
|147.25
|189.48
|最低值
|85.21(87.81)
|113.05
|129.94
|平均值
|95.39(95.94)
|127.46
|157.74
|中位數
|93.94(94.56)
|124.99
|154.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43,496,000
|55,093,000
|67,147,000
|最低值
|39,362,000
|47,866,690
|53,902,120
|平均值
|41,581,850
|50,933,600
|60,530,560
|中位數
|41,587,000
|50,983,890
|61,864,980
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|7,865,999
|9,276,952
|5,593,032
|6,254,263
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,783,411
|30,088,992
|24,483,463
|27,099,134
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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