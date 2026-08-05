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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估下修至93.94元，預估目標價為3000元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2026年EPS預估：中位數由94.56元下修至93.94元，其中最高估值107.87元，最低估值85.21元，預估目標價為3000元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值107.87(107.87)147.25189.48
最低值85.21(87.81)113.05129.94
平均值95.39(95.94)127.46157.74
中位數93.94(94.56)124.99154.62

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值43,496,00055,093,00067,147,000
最低值39,362,00047,866,69053,902,120
平均值41,581,85050,933,60060,530,560
中位數41,587,00050,983,89061,864,980

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS7,865,9999,276,9525,593,0326,254,263
營業收入
(單位：新台幣千元)		33,783,41130,088,99224,483,46327,099,134

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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