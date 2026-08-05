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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至6.78元，預估目標價為276元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.31元下修至6.78元，其中最高估值9.65元，最低估值3.17元，預估目標價為276元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值9.65(9.65)17.418.67
最低值3.17(3.17)8.0816.58
平均值6.86(6.99)13.5617.63
中位數6.78(7.31)14.2117.63

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值23,657,93032,726,27038,153,220
最低值12,362,00018,880,00035,215,010
平均值17,890,97026,768,86036,684,110
中位數17,831,50027,951,00036,684,110

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS318,2571,359,332807,4041,659,184
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,723,10213,327,34510,067,74711,824,698

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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