鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至6.78元，預估目標價為276元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.31元下修至6.78元，其中最高估值9.65元，最低估值3.17元，預估目標價為276元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|9.65(9.65)
|17.4
|18.67
|最低值
|3.17(3.17)
|8.08
|16.58
|平均值
|6.86(6.99)
|13.56
|17.63
|中位數
|6.78(7.31)
|14.21
|17.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23,657,930
|32,726,270
|38,153,220
|最低值
|12,362,000
|18,880,000
|35,215,010
|平均值
|17,890,970
|26,768,860
|36,684,110
|中位數
|17,831,500
|27,951,000
|36,684,110
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|318,257
|1,359,332
|807,404
|1,659,184
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,723,102
|13,327,345
|10,067,747
|11,824,698
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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