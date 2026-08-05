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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至21.12元，預估目標價為1442.5元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2026年EPS預估：中位數由20.33元上修至21.12元，其中最高估值23.68元，最低估值15.34元，預估目標價為1442.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值23.68(23.23)45.0887
最低值15.34(15.34)20.8636.28
平均值20.06(19.27)33.6563.5
中位數21.12(20.33)33.9165.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值67,849,000112,083,000156,620,000
最低值62,090,00074,871,00089,756,520
平均值64,190,27085,803,170122,211,110
中位數63,105,00084,996,500113,936,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS7,312,0289,846,07019,772,04815,367,386
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,597,93862,626,00470,651,59370,286,871

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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