鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至21.12元，預估目標價為1442.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2026年EPS預估：中位數由20.33元上修至21.12元，其中最高估值23.68元，最低估值15.34元，預估目標價為1442.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|23.68(23.23)
|45.08
|87
|最低值
|15.34(15.34)
|20.86
|36.28
|平均值
|20.06(19.27)
|33.65
|63.5
|中位數
|21.12(20.33)
|33.91
|65.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67,849,000
|112,083,000
|156,620,000
|最低值
|62,090,000
|74,871,000
|89,756,520
|平均值
|64,190,270
|85,803,170
|122,211,110
|中位數
|63,105,000
|84,996,500
|113,936,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|7,312,028
|9,846,070
|19,772,048
|15,367,386
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,597,938
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 環球晶6至12吋全面滿載 客戶長約時間再拉長
- 盤中速報 - 環球晶(6488)大漲7.04%，報927元
- 盤中速報 - 環球晶(6488)急拉4.33%報918.0元，成交3,237張
- 盤中速報 - 環球晶(6488)大漲7.02%，報915元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇