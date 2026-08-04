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營收速報 - 2026年8月5日台股中小型公司7月營收一覽（新增40家）

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本次公布7月營收一覽

截至台北時間2026年8月5日07:55，彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計40家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
碩通-電腦及週邊設備業 14萬 118.3%
德律-其他電子業 103萬 35.3%
倉和-電子零組件業 16萬 15.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
碩通-電腦及週邊設備業 14萬 118.5%
華上生醫-生技醫療業 3,000.00 50.0%
德律-其他電子業 103萬 35.3%
7月已公布營收一覽

截至目前，已公布7月營收報告（資本額<50億）的家數累計達40家。其中營收年增大於 25％有2家，年增小於-20％有8家。

7月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 1家
介於10～50億 >= 0% 6家
介於10～50億 < 0% 4家
介於10～50億 <= -20% 5家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 1家
小於10億 >= 0% 10家
小於10億 < 0% 4家
小於10億 <= -20% 5家

7月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
碩通-電腦及週邊設備業 14萬 118.3%
德律-其他電子業 103萬 35.3%
倉和-電子零組件業 16萬 15.9%
華上生醫-生技醫療業 3,000.00 15.7%
艾笛森-光電業 27萬 11.4%

7月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
碩通-電腦及週邊設備業 14萬 118.5%
華上生醫-生技醫療業 3,000.00 50.0%
德律-其他電子業 103萬 35.3%
倉和-電子零組件業 16萬 16.2%
艾笛森-光電業 27萬 11.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收7月營收電腦及週邊設備業碩通電腦及週邊設備業碩通

相關行情

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倉和148.5+10.0%
德律296.5+3.49%
艾笛森20.45+3.02%
碩通399.5+3.85%
華上生醫72.3+0.28%

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