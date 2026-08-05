鉅亨網新聞中心 2026-08-05 11:00

全球汽車銷售龍頭豐田汽車核心本業獲利能力正面臨壓力，汽車業務分部營業利益率從去年同期的 8.26% 降至 5.99%，正式跌破 6% 大關。儘管整體營收與獲利仍創新高，但利潤率下滑反映出成本上升、價格競爭加劇及汽車產業轉型帶來的結構性挑戰。

豐田公布 2027 財年第一季（2026 年 4 月至 6 月）財報，單季銷售額達 13.53 兆日元，年增 10.4%，創歷史同期新高；歸屬母公司淨利達 1.48 兆日元，年增約 76%，亮眼表現主要受惠於營收成長及匯率等因素支撐。

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深入剖析財報發現，豐田本季淨利與經營利潤走勢出現明顯背離。雖然淨利大幅增長，但整體經營利潤為 1.06 兆日元，年減 8.8%，略低於市場預期。

自 2026 財年第一季以來，豐田營業利潤在 5 個季度中，有 4 個季度呈現年減，顯示核心經營動能疲軟。

本季淨利的大幅躍升，關鍵在於非營業項目的大幅改善，其中其他金融收益從去年同期的 1,537 億日元躍升至 8,505 億日元，匯兌損益亦從去年同期的虧損轉為盈利 1,123 億日元。

受惠於弱日元環境，光是匯率變動就為本季帶來了 3,450 億日元的正面支撐。

相較於金融與匯兌收益的強勁表現，豐田的汽車主業獲利能力並未同步改善，核心汽車業務營業利潤較去年同期下滑 21%。細項來看，金融業務營業利潤年增 24%，其他業務利潤大增 118%，冷熱分化極為顯著。

區域表現方面，北美和歐洲市場需求相對穩健，第一季兩地營收分別成長 14.9% 和 20.4%，利潤實現年增；然而亞洲市場營業利益下降 3.4%，中國市場更是持續承壓的重要拖累因素。

中國市場的銷售疲軟對豐田構成了嚴峻挑戰。根據最新產銷數據，豐田 6 月在中國市場銷量為 11.53 萬輛，年比大幅下降 26.9%，這已是其在華銷量連續第五個月同比下滑。

整個上半年，豐田在華累計銷量僅 69.47 萬輛，較去年同期下滑 17.1%，少賣了約 14.3 萬輛汽車，這也是豐田近兩年來首次出現全球產銷量雙雙下滑的局面。

豐田將此歸因於汽油價格上漲等市場環境持續嚴峻，但在中國品牌快速迭代新能源車型的背景下，其「混動優先、純電緩行」的產品策略正面臨前所未有的競爭壓力。

除了市場需求與競爭壓力，豐田還面臨多重外部地緣政治與天災風險。中東局勢導致的供應鏈中斷預計將對全年利潤造成約 5,100 億日元的衝擊，而 2026 年熊本地震的後續影響也仍在評估當中。

儘管豐田將全年營收預期從 51 兆日圓上調至 54 兆日元，經營利潤預期從 3 兆日元上調至 3.4 兆日元，淨利預期從 3 兆日元上調至 3.25 兆日元，並同步宣布了最高 1 兆日元的股票回購計畫。