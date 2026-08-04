鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估上修至7.08元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.94元上修至7.08元，其中最高估值8.05元，最低估值6.6元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.05(7.35)8.78.5
最低值6.6(6.6)6.046.26
平均值7.2(6.9)7.357.44
中位數7.08(6.94)7.227.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值136.49億147.68億144.24億
最低值114.27億115.14億120.75億
平均值121.75億125.79億130.70億
中位數118.80億122.42億128.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.278.265.015.725.95
營業收入165.24億170.71億93.00億106.01億110.69億

詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEXPD

相關行情

台股首頁我要存股
康捷國際物流181.48+6.38%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty