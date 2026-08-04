鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估上修至7.08元，預估目標價為171.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.94元上修至7.08元，其中最高估值8.05元，最低估值6.6元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.05(7.35)
|8.7
|8.5
|最低值
|6.6(6.6)
|6.04
|6.26
|平均值
|7.2(6.9)
|7.35
|7.44
|中位數
|7.08(6.94)
|7.22
|7.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|136.49億
|147.68億
|144.24億
|最低值
|114.27億
|115.14億
|120.75億
|平均值
|121.75億
|125.79億
|130.70億
|中位數
|118.80億
|122.42億
|128.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.27
|8.26
|5.01
|5.72
|5.95
|營業收入
|165.24億
|170.71億
|93.00億
|106.01億
|110.69億
詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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