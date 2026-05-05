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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估上修至6.18元，預估目標價為141.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2026年EPS預估：中位數由6元上修至6.18元，其中最高估值6.95元，最低估值5.75元，預估目標價為141.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.95(6.35)7.257.6
最低值5.75(5.75)5.896.18
平均值6.21(6.05)6.566.92
中位數6.18(6)6.46.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值118.24億127.21億129.76億
最低值108.35億110.22億112.77億
平均值112.66億116.65億120.71億
中位數112.48億116.36億120.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.278.265.015.725.95
營業收入165.24億170.71億93.00億106.01億110.69億

詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEXPD

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