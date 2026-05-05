鉅亨速報 - Factset 最新調查：康捷國際物流(EXPD-US)EPS預估上修至6.18元，預估目標價為141.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對康捷國際物流(EXPD-US)做出2026年EPS預估：中位數由6元上修至6.18元，其中最高估值6.95元，最低估值5.75元，預估目標價為141.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.95(6.35)
|7.25
|7.6
|最低值
|5.75(5.75)
|5.89
|6.18
|平均值
|6.21(6.05)
|6.56
|6.92
|中位數
|6.18(6)
|6.4
|6.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|118.24億
|127.21億
|129.76億
|最低值
|108.35億
|110.22億
|112.77億
|平均值
|112.66億
|116.65億
|120.71億
|中位數
|112.48億
|116.36億
|120.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.27
|8.26
|5.01
|5.72
|5.95
|營業收入
|165.24億
|170.71億
|93.00億
|106.01億
|110.69億
詳細資訊請看美股內頁：
康捷國際物流(EXPD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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