鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢瑞祥HSIC-US的目標價調升至93.5元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對漢瑞祥(HSIC-US)提出目標價估值：中位數由90.5元上修至93.5元，調升幅度3.31%。其中最高估值105元，最低估值64元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予漢瑞祥評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀1位。
漢瑞祥今(5日)收盤價為89.125元。近5日股價上漲3.31%，標普指數上漲2.53%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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