鉅亨速報 - Factset 最新調查：DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為177.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.3元，其中最高估值1.75元，最低估值1.06元，預估目標價為177.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.75(1.56)
|2.73
|4.77
|4.42
|最低值
|1.06(1.06)
|0.88
|1.04
|2.86
|平均值
|1.33(1.24)
|1.78
|2.96
|3.64
|中位數
|1.3(1.22)
|1.85
|3.1
|3.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.00億
|19.56億
|28.58億
|29.35億
|最低值
|11.37億
|17.06億
|22.88億
|29.35億
|平均值
|11.63億
|17.76億
|25.20億
|29.35億
|中位數
|11.67億
|17.76億
|24.50億
|29.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.21
|-0.24
|0.20
|0.89
|2.52
|營業收入
|4.29億
|5.76億
|6.93億
|7.81億
|9.01億
詳細資訊請看美股內頁：
DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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