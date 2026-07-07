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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為179.50元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.2元，其中最高估值1.56元，最低估值1.06元，預估目標價為179.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.56(1.53)2.544.774.47
最低值1.06(1.06)0.881.042.86
平均值1.21(1.2)1.72.893.67
中位數1.2(1.17)1.622.973.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.71億18.00億28.27億27.71億
最低值11.37億17.06億22.88億27.71億
平均值11.46億17.37億24.37億27.71億
中位數11.43億17.28億23.91億27.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.21-0.240.200.892.52
營業收入4.29億5.76億6.93億7.81億9.01億

詳細資訊請看美股內頁：
DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDOCN

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