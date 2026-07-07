鉅亨速報 - Factset 最新調查：DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為179.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.2元，其中最高估值1.56元，最低估值1.06元，預估目標價為179.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.56(1.53)
|2.54
|4.77
|4.47
|最低值
|1.06(1.06)
|0.88
|1.04
|2.86
|平均值
|1.21(1.2)
|1.7
|2.89
|3.67
|中位數
|1.2(1.17)
|1.62
|2.97
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.71億
|18.00億
|28.27億
|27.71億
|最低值
|11.37億
|17.06億
|22.88億
|27.71億
|平均值
|11.46億
|17.37億
|24.37億
|27.71億
|中位數
|11.43億
|17.28億
|23.91億
|27.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.21
|-0.24
|0.20
|0.89
|2.52
|營業收入
|4.29億
|5.76億
|6.93億
|7.81億
|9.01億
詳細資訊請看美股內頁：
DigitalOcean Holdings Inc(DOCN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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