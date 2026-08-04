鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hut 8 Corp(HUT-US)EPS預估下修至-3.24元，預估目標價為155.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Hut 8 Corp(HUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.18元下修至-3.24元，其中最高估值-2.26元，最低估值-5.35元，預估目標價為155.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.26(-2.26)
|1.42
|5.82
|3.01
|最低值
|-5.35(-4.14)
|-6.78
|-3.81
|-1.99
|平均值
|-3.38(-3.15)
|-2.89
|1.39
|0.51
|中位數
|-3.24(-3.18)
|-2.26
|1.67
|0.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.79億
|7.85億
|18.72億
|25.01億
|最低值
|2.24億
|2.05億
|9.35億
|18.14億
|平均值
|3.10億
|5.92億
|15.08億
|21.57億
|中位數
|3.12億
|6.09億
|16.74億
|21.57億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.15
|-4.95
|0.11
|3.40
|-2.14
|營業收入
|1.39億
|1.16億
|6,061萬
|1.62億
|2.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Hut 8 Corp(HUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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