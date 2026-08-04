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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hut 8 Corp(HUT-US)EPS預估下修至-3.24元，預估目標價為155.50元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Hut 8 Corp(HUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.18元下修至-3.24元，其中最高估值-2.26元，最低估值-5.35元，預估目標價為155.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.26(-2.26)1.425.823.01
最低值-5.35(-4.14)-6.78-3.81-1.99
平均值-3.38(-3.15)-2.891.390.51
中位數-3.24(-3.18)-2.261.670.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.79億7.85億18.72億25.01億
最低值2.24億2.05億9.35億18.14億
平均值3.10億5.92億15.08億21.57億
中位數3.12億6.09億16.74億21.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.15-4.950.113.40-2.14
營業收入1.39億1.16億6,061萬1.62億2.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Hut 8 Corp(HUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHUT

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