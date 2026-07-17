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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hut 8 Corp(HUT-US)EPS預估下修至-3.19元，預估目標價為138.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hut 8 Corp(HUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.14元下修至-3.19元，其中最高估值-2.26元，最低估值-4.14元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.26(-0.92)1.424.963.01
最低值-4.14(-4.14)-5.05-3.93-2.62
平均值-3.14(-2.92)-1.872.080.2
中位數-3.19(-3.14)-2.072.510.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.79億7.85億17.17億25.01億
最低值2.24億1.78億7.95億16.58億
平均值3.22億6.24億13.69億20.80億
中位數3.26億6.35億14.17億20.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.15-4.950.113.40-2.14
營業收入1.39億1.16億6,061萬1.62億2.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Hut 8 Corp(HUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHUT

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