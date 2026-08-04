鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為99.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2027年EPS預估：中位數由6元下修至5.85元，其中最高估值6.3元，最低估值5.7元，預估目標價為99.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|6.3(6.31)
|6.64
|6.82
|7.02
|最低值
|5.7(5.44)
|6
|6.47
|6.76
|平均值
|5.87(5.93)
|6.31
|6.65
|6.89
|中位數
|5.85(6)
|6.29
|6.61
|6.89
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|76.68億
|79.00億
|81.28億
|82.52億
|最低值
|75.21億
|76.71億
|79.00億
|81.46億
|平均值
|76.23億
|78.04億
|80.30億
|81.99億
|中位數
|76.28億
|78.24億
|80.32億
|81.99億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.73
|1.20
|2.25
|6.52
|4.81
|營業收入
|71.07億
|73.89億
|70.93億
|71.04億
|67.20億
詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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