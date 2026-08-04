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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為99.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2027年EPS預估：中位數由6元下修至5.85元，其中最高估值6.3元，最低估值5.7元，預估目標價為99.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值6.3(6.31)6.646.827.02
最低值5.7(5.44)66.476.76
平均值5.87(5.93)6.316.656.89
中位數5.85(6)6.296.616.89

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值76.68億79.00億81.28億82.52億
最低值75.21億76.71億79.00億81.46億
平均值76.23億78.04億80.30億81.99億
中位數76.28億78.24億80.32億81.99億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.731.202.256.524.81
營業收入71.07億73.89億70.93億71.04億67.20億

詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCLX

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