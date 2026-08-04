鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.91元下修至-3元，其中最高估值2.28元，最低估值-4.13元，預估目標價為201.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.28(2.28)
|10.3
|8
|9.41
|最低值
|-4.13(-4.13)
|-1.44
|1.67
|1.3
|平均值
|-2.18(-2.07)
|3.02
|5.4
|6.01
|中位數
|-3(-2.91)
|2.9
|5.79
|7.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|61.49億
|97.98億
|88.50億
|99.97億
|最低值
|48.23億
|54.33億
|65.18億
|53.93億
|平均值
|52.46億
|66.74億
|76.75億
|78.34億
|中位數
|51.39億
|64.93億
|74.56億
|81.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|4.85
|營業收入
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
|71.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇