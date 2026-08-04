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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cipher Mining Inc(CIFR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.88元下修至-0.91元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.55元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.52(-0.52)
|0.5
|1.49
|0.49
|最低值
|-1.55(-1.55)
|-0.79
|-0.32
|0.43
|平均值
|-0.94(-0.91)
|-0.2
|0.37
|0.46
|中位數
|-0.91(-0.88)
|-0.38
|0.06
|0.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.73億
|9.85億
|16.81億
|12.70億
|最低值
|1.40億
|1.02億
|7.27億
|12.70億
|平均值
|2.23億
|7.96億
|10.32億
|12.70億
|中位數
|2.31億
|8.26億
|9.61億
|12.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.33
|-0.16
|-0.10
|-0.14
|-2.15
|營業收入
|0.00
|304萬
|1.27億
|1.51億
|2.24億
詳細資訊請看美股內頁：
Cipher Mining Inc(CIFR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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