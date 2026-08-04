2026台日經貿論壇 工商協進會：雙方互補產業優勢共創區域繁榮韌性

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-04 18:42

為深化台日經貿夥伴關係，促進雙方產業交流與供應鏈合作，工商協進會與日本「中部經濟連合會」於今 (4) 日下午在台北國際會議中心共同舉辦「2026 台日經貿論壇」。工商協進會副理事長黃教漳表示，台日雙方擁高度互補的產業優勢，未來若能結合雙方的技術、人才與市場資源，不僅能創造更多商業契機，更能共同提升亞洲供應鏈韌性，為區域經濟注入強勁的成長動能。

2026台日經貿論壇登場，工商協進會：雙方互補產業優勢、共創區域繁榮韌性。(圖:工商協進會提供)

本次論壇聚焦「智慧移動」與「防災應變」兩大核心議題，廣邀台日產官學界要員深度對談，包括面對 AI、數位轉型、綠色轉型快速發展，以及全球供應鏈重組與地緣政治變化加速的國際情勢。

‌



黃教漳致詞時，首先代表工商協進會全體會員，就日前熊本地震災情向中經連會長勝野哲表達誠摯關懷與慰問，也表示去 (2025) 年理事長吳東亮率團訪問日本中部地區考察後，本次勝野會長率團回訪台灣，不僅象徵雙方交流邁入新里程碑，更展現持續深化合作、共創區域繁榮的堅定決心。

勝野哲則表示，日本中部地區身為日本製造業重鎮，目前正積極推動「中部圈願景」。期盼藉由此次訪台考察，深化對台灣半導體與高科技產業、產官學合作模式，以及防災應變經驗的了解，並將相關成果應用於日本中部地區，進一步提升製造業競爭力與區域韌性。

勝野會長補充，未來將持續推動人員往來與民間經濟交流，透過跨國界與跨領域的人才合作，共同因應國際能源波動與經濟不確定性的挑戰。同時，也期待台灣與日本中部企業持續建立更緊密的夥伴關係，共同為全球經濟發展貢獻力量。