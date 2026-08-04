2026台日經貿論壇 工商協進會：雙方互補產業優勢共創區域繁榮韌性
鉅亨網記者黃皓宸 台北
為深化台日經貿夥伴關係，促進雙方產業交流與供應鏈合作，工商協進會與日本「中部經濟連合會」於今 (4) 日下午在台北國際會議中心共同舉辦「2026 台日經貿論壇」。工商協進會副理事長黃教漳表示，台日雙方擁高度互補的產業優勢，未來若能結合雙方的技術、人才與市場資源，不僅能創造更多商業契機，更能共同提升亞洲供應鏈韌性，為區域經濟注入強勁的成長動能。
本次論壇聚焦「智慧移動」與「防災應變」兩大核心議題，廣邀台日產官學界要員深度對談，包括面對 AI、數位轉型、綠色轉型快速發展，以及全球供應鏈重組與地緣政治變化加速的國際情勢。
黃教漳致詞時，首先代表工商協進會全體會員，就日前熊本地震災情向中經連會長勝野哲表達誠摯關懷與慰問，也表示去 (2025) 年理事長吳東亮率團訪問日本中部地區考察後，本次勝野會長率團回訪台灣，不僅象徵雙方交流邁入新里程碑，更展現持續深化合作、共創區域繁榮的堅定決心。
勝野哲則表示，日本中部地區身為日本製造業重鎮，目前正積極推動「中部圈願景」。期盼藉由此次訪台考察，深化對台灣半導體與高科技產業、產官學合作模式，以及防災應變經驗的了解，並將相關成果應用於日本中部地區，進一步提升製造業競爭力與區域韌性。
勝野會長補充，未來將持續推動人員往來與民間經濟交流，透過跨國界與跨領域的人才合作，共同因應國際能源波動與經濟不確定性的挑戰。同時，也期待台灣與日本中部企業持續建立更緊密的夥伴關係，共同為全球經濟發展貢獻力量。
本次論壇首先由台日雙方代表各自簡介兩會的會務發展與核心業務現況，說明雙方在促進企業交流、推動區域治理及產業升級上的努力與成果，進一步增進產官學各界對兩會運作機制與合作資源的瞭解。
在完成會務簡介後，論壇隨即展開兩大專業主題的深度交流。在「智慧移動」領域，由車王電 (1533-TW) 集團華德動能 (2237-TW) 科技總經理楊誌榮，分享電動巴士與智慧交通的創新實踐與應用，並由中經連擔當部長和田耕一朗，介紹日本中部推動智慧移動與區域發展的最新實績。
在「防災應變」領域，則由全家 (5903-TW) 便利商店會員數據創研部部長黃士杰分享企業防災與數據應用的實務經驗，並由中經連常務理事事務局長梅村理史分享日本中部地區在災害應變與區域韌性建構的精闢觀點，透過台日雙方企業與專家的經驗碰撞，現場激盪出許多創新思維，不僅促進產業合作新模式也產出豐碩的交流成果。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 工商協進會辦講座 吳東亮讚PCB廠臻鼎為台灣之光
- 工商協進會訪北海道開拓產業新契機 深化台日半導體及傳產連結
- 工商協進會改選吳東亮連任理事長 魏哲家及多位企業二代加入理監陣容
- 工商協進會：台灣有望躋身前20大兆元經濟體 籲朝野能確保預算通過
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告