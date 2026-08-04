鉅亨網記者彭昱文 台北
TPU(熱可塑性聚氨酯)膜廠鼎基 (6585-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，三率三升帶動下，稅後純益 2.12 億元，季增近 58%、年增 35.6 倍，每股純益 2.95 元，創歷史單季次高，上半年稅後純益 3.47 億元，年增 79.3%，每股純益 4.81 元。
展望下半年，鼎基看好，醫療產品出貨動能將延續至年底；汽車產品客戶拉貨恢復正常，第三季可望淡季不淡、優於上季；電子應用亦持續貢獻業績、工業應用的建築材料產品成長力道良好，高附加價值產品比重持續提升。
針對近期國際油價波動，鼎基表示，已建立完善的原物料採購及成本管理機制，並依市場變化，適時向客戶調整售價、反映成本，預期原物料價格對後續營運影響仍在可控範圍，且在產品組合持續優化下，營運展望審慎樂觀。
鼎基第二季營收 9.3 億元，季增 27.8%、年增 54.5%；毛利率 39.3%，季增 4.6 個百分點、年增 8.4 個百分點、營益率 28.6%，季增 8.2 個百分點、年增 16.3 個百分點、淨利率 22.8%，季增 4.4 個百分點、年增 21.9 個百分點。
鼎基上半年營收營收 16.57 億元，年增 13.8%、毛利率 37.3%，年增 2.3 個百分點、營益率 25%，年增 5 個百分點、淨利率 20.9%，年增 7.6 個百分點，同樣呈現三率三升。
鼎基說明，上半年核心業務醫療領域持續穩健成長，業績年增近 4 成；電子領域受惠客戶新機鋪貨需求，業績較去年同期倍增；汽車領域則因去年受關稅因素影響，客戶提前拉貨墊高比較基期，上半年營收表現相對平穩。