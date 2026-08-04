展望下半年，鼎基看好，醫療產品出貨動能將延續至年底；汽車產品客戶拉貨恢復正常，第三季可望淡季不淡、優於上季；電子應用亦持續貢獻業績、工業應用的建築材料產品成長力道良好，高附加價值產品比重持續提升。

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針對近期國際油價波動，鼎基表示，已建立完善的原物料採購及成本管理機制，並依市場變化，適時向客戶調整售價、反映成本，預期原物料價格對後續營運影響仍在可控範圍，且在產品組合持續優化下，營運展望審慎樂觀。