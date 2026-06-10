鼎基5月營收年增近6成 累計營收重返正成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-10 11:50

TPU(熱可塑性聚氨酯) 廠鼎基 (6585-TW) 5 月營收 2.8 億元，年增近 6 成；累計前 5 月營收 13.3 億元，較去年成長 3.6%，年增幅轉正，公司看好，在主要核心事業出貨動能延續下，全年營運目標拚雙位數成長邁進。

鼎基5月營收年增6成 累計營收年增幅轉正。(鉅亨網資料照)

鼎基 5 月營收亮眼，主要受惠汽車領域客戶拓展新市場版圖有成，新規格產品持續獲客戶青睞、電子則隨消費性品牌客戶啟動新機備貨潮，以及工業應用領域專案陸續出貨，挹注本月業績表現。

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醫療方面，公司表示，雖然客戶需求維持高水位，惟部分受到貨櫃調整影響，致整體單月營收較前月略微減少，但整體訂單能見度仍可看到年底。

鼎基表示，隨著市場需求朝向系統整合與整體解決方案發展，從單一材料逐漸轉向一站式解決方案，尤其醫療及電子領域客戶需求最為強勁，多項新專案與策略合作持續增加，也成為支撐公司中長期營運動能的核心競爭力。