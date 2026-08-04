鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-04 16:22

百容 (2483-TW)今(4)日公布最新營收資訊， 在半導體客戶端下單且拉貨趨積極之下，推升 7 月營收向上，百容 7 月營收勝 6 月的 1.98 億元達2.01億元，改寫 50 個月 來單月營收新高。

百容2026年 7 月營收2.01億元，月增1.75%，年增37.19%，2026年1-7月營收12.47億元，年增幅達20.24%，百容 7月的營收比重中，半導體應用客戶拉貨力道仍強勁，另因反映銅價上漲， 提升此一業務區塊的營收向上。

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百容 2026 年第二季單季營收達 5.66 億元，創同期新高，季增 17.62%，年增 20.42%，同時，在百容第二季在毛利率及營業利益同步走高，加上業外及匯率等有利因素挹注，百容所獲挹注上半年稅後純益將逾 4362 萬元，每股純益達 0.41 元。百容將在 8 月 7 日公布財報獲利數字。

百容在 2026 年第一季財報營收 4.81 億元，毛利率 13.23%，季增 4.33 個百分點，年增 4.84 個百分點，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。在第二季自結數字之下，顯示百容在 2026 年第二季維持盈餘的營運，且單季本業、業外獲利表現甚佳之下，單季營收及獲利更進一步超越第一季表現。