百容 2025 年全年營收 17.62 億元，統計顯示，2025 年百容半導體業務營收占比已衝高到 48.91%，而百容 2026 年首季營收中，半導體業務占比已超越 50%，跨越 2025 年出貨占比的平均值，第二季營收衝高，半導體應用業務也占到 50.4%。

‌



在百容半導體客戶需求高持續追單有利情況之下，公司爲進一步發展此一業務區塊，董事會決議以 3.23 億元購置台中工業區工一路廠房及土地，這也是本月以來繼大立光 (3008-TW) 在台中工業區 的商用不動產購置案。 百容購置台中工業區 工一路廠房及土地，土地面積達 702 坪，預計將另投入資金購買設備及另重新與建廠房容納重型沖壓設備進駐，將開發生產大功率散熱片。