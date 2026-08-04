〈群電法說〉Q2業外進補純益季增1倍EPS2.03元 上半年每股賺3.04元
鉅亨網記者彭昱文 台北
電源供應器廠群電 (6412-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，雖然本業獲利下滑，但在業外挹注下，稅後純益 8.14 億元，季增 101%、年增 74.3%，每股純益 2.03 元，上半年稅後純益 12.19 億元，年增 49%，每股純益 3.04 元。
群電第二季營收 84.43 億元，季增 8.5%、年減 7.5%，毛利率 13.1%，季減 2.8 個百分點、年減 3.4 個百分點，營業利益 1.96 億元，季減 41.4%、年減 65%；營業利益率 2.3%，季減 2.3 個百分點、年減 3.8 個百分點。
群電上半年營收 162.27 億元，年減 7.7%、毛利率 14.4%，年減 2.4 個百分點、營業利益 5.3 億元，年減 53.3%，營業利益率 3.3%，年減 3.2 個百分點。
回顧第二季營運表現，群電說明，通訊電源及伺服器電源需求持續升溫，筆電品牌客戶拉貨動能仍維持積極，推升營收表現；惟部分客戶關鍵半導體零組件缺料，部分筆電電源產品出貨時程調整，使得產品組合優化幅度受到影響。
獲利方面，群電表示，雖然第二季產品組合較佳，但受原物料價格大增及人民幣升值影響，採購成本上升，毛利率承受短期壓力，已積極與客戶協商價格調整，目前多數客戶已同意調價。
群電指出，惟因各產品及客戶調整時程不同，成本反映仍存在時間差。隨著價格調整逐步落實，預期成本壓力可望逐步緩解，未來亦將持續優化產品組合、提升生產效率及成本管理，強化整體獲利能力。
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