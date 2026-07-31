鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-31 16:11

電源供應廠光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日舉辦法說會並同步公告第二季財報，第二季稅後純益 71.2 億元，年增逾一倍，每股純益 3.14 元；上半年累計稅後純益 108.9 億元，年增逾 6 成，每股純益 4.8 元創同期新高；光寶科總經理邱森彬表示，受惠於 AI 資料中心需求強勁，以及第一季高階機種出貨遞延至本季，高毛利雲端業務成長，帶動本季的提升。

光寶科第二季營收 527 億元，季增 21.4 %，年增 30.4 %；毛利率 27.2 %，季增 5.5 個百分點，年增 5.1 個百分點；營業利益 82.03 億元，季增 100.1 %，年增 120.1 %；營益率 15.6 %，季增 6.2 個百分點，年增 6.4 個百分點。稅後純益 71.2 億元，季增 88.5 %，年增 125.5 %，每股純益 3.14 元。

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光寶科上半年累計營收 961.1 億元，年增 25.1 %；毛利率 24.7 %，年增 2.4 個百分點；營業利益 123.02 億元，年增 66.2 %；營益率 12.8 %，年增 3.2 個百分點；稅後純益 108.9 億元，年增 64.7 %，每股純益 4.8 元。

光寶科財務長林建忠表示，第二季營運大幅成長，主因受惠於新一代 AI 資料中心需求強勁，加上第一季高階機種出貨遞延至本季認列，帶動高價值事業占比持續提升。同時全球產能擴充帶來經濟規模效益，加上智慧製造優化營運效益，進一步帶動整體利率成長。

林建忠提到，存貨季增 112 億元，主要為了管理關鍵材料缺貨與漲價風險，並滿足客戶安全庫存需求與全球營運布局。公司策略性啟動採購與備料，藉此強化供應韌性與交付能力。

針對庫存管理與關鍵零組件狀況，財務長林建中補充，內部每個月都會對未來六個月的業務發展進行預估，並提前六個月執行策略性採購。針對新產品會更積極提前採購，且對各產品庫存設有嚴格的上下限管理。

光寶科總經理邱森彬指出，策略性備料皆與客戶進行協調，客戶願意提供實質性補貼，或承擔未來材料風險。雖然第二季存貨增加，但已備足下半年所需的關鍵零組件，即便未來供應商漲價或出現缺料，公司已有妥善計畫，不會成為下半年成長的限制因素。

針對單季毛利率突破 27% 衝上新高，總經理邱森彬說明，第一季因有存貨呆滯準備等不利因素基期較低，加上部分客戶出貨至北美基地產生後款認列在第二季，綜合有利與不利因素後，上半年毛利率 24.7% 更符合公司長期維持在 25% 左右的常態軌跡。

從三大部門表現來看，第二季營收皆呈現季成長，營業利益達 82 億元，季增達一倍。其中雲端物聯網部門營收達 288.9 億元，季增 26%，占總營收比重達 55%，受惠於新一代高階雲端產品出貨成長，該部門第二季營業利益達 69 億元，呈現倍數成長。

光寶科財務長林建忠指出，雲端運算高價值事業自 2021 年 AI 資料中心興起後持續成長，雲端及物聯網部門上半年營收占比已提升至 54%，相較於 2022 年同期的 32% 呈現將近倍數成長。高價值事業比重增加，持續驅動整體營收與獲利優質成長。