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低軌衛星概念股廌家科技上半年賺2.02億元超過去年全年 EPS5.05元

鉅亨網記者張欽發 台北

興櫃低軌衛星 (LEO) 傳輸零組件廠廌家科技 (7915-TW) 今 (4) 日公布最新獲利資訊，2026 年上半年廌家科技財報稅後賺進 2.02 億元，超越 2025 年全年，每股純益 5.05 元，等於賺回半個股本。

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廌家科技上半年賺2.02億元超過去年全年 EPS5.05元。(鉅亨網記者張欽發攝)

廌家科技 2026 年上半年營收 5.53 億元，毛利率 56.78%，年增 5.56 個百分點，2026 年上半年廌家科技財報稅後純益 2.02 億元，超越 2025 年全年，年增 8.88 倍，每股純益 5.05 元。


廌家科技主要專注於衛星、工業、醫療及汽車應用高效能連接器、線纜組件與電池模組的設計與製造，廌家科技的傳輸產品應用，除在低軌衛星之外並包括了工業、醫療及汽車等高可靠度領域。

廌家科技目前股本爲 4.01 億元，公司專注於高頻高速傳輸元件、線纜連接模組以及低軌衛星電池模組之設計、研發與製造，其產品具備高頻寬、高可靠度及耐極端環境（低至零下 270 度）等特性，廣泛應用於低軌衛星通訊、量子運算、AI 資料中心、醫療設備及車用電子等高成長產業。公司透過材料選擇、訊號設計與製程整合能力，打造在高速傳輸與嚴苛環境下仍能穩定運作的關鍵元件，成功建立技術門檻與競爭優勢。

廌家科技 2025 年度營收 5.88 億元，毛利率 51.69%，稅後純益 1.77 億元，每股純益 4.69 元。

 


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