昇達科LEO客戶改版拉貨延遲 6月營收2.57億元年增89.38%

昇達科 2026 年第二季營收 9.02 億元，季減 11.58%，年增 75.6%。顯示昇達科雖然第二季營收受到客戶改版影響而調整出貨進度，但就累計營收來看，依舊保持相當高的營收成長率，顯現低軌衛星的產業動能依然強勁。



昇達科表示，雖然近期的營收因客戶改版的變數而影響，但產業的需求增長趨勢依然未變，不僅是既有客戶一再緊盯產能擴增的進度，新切入的幾家有規模的低軌衛星客戶，也已經展開合作案件的設計開發。基於客戶端在產能需求面的持續擴增，因此昇達科近幾年的資本支出也是持續擴增，去年度為提升產能所投入的資本支出已達 8 億元，今年上半年又再增加 4 億元的資本支出，而預計 2026 年全年度為擴增產能所增加的投資將超過 10 億元。



由於低軌衛星通訊屬於新興應用市場，產業生態上有別於已高度標準化的半導體或消費型電子產業，相關系統、模組及零組件規格仍會隨著客戶技術演進、系統架構優化及量產需求而持續調整。回顧昇達科去年度的營收變化，也曾經在第二、三季時有過二、三個月的低迷時期，不過當走過這段客戶改版出貨調整期後，很快的又將加速顯現營收動能，同時也帶動起去年度台灣低軌衛星相關的一番榮景，今年是否也將再重複去年度的軌跡，值得繼續關注。



昇達科進一步表示，近期的出貨調整均因客戶端臨時變動所致，客戶也依交易約定支付訂單調整變動的補償，補償金額約等同於正常出貨可認列的獲利，並在當期以業外收入認列，獲利實績與原本財務預期相差無幾，上半年的獲利預計會優於去年全年度的獲利總額。