鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-19 11:10

全球低軌衛星 (LEO) 營運商都在尋求積極擴張版圖，低軌衛星發射數量都將大幅成長，包括 LEO 板霸主華通 (2313-TW) 、燿華 (2367-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 在去年都有出貨實績，同時，對今年 LEO 的出貨看增，泰國廠完工的燿華甚至對 LEO 板在 2026 年營收占比並看有倍數成長的樂觀。

全球低軌衛星需求看增 華通與燿華看LEO板出貨高速成長。(鉅亨網記者張欽發攝)

燿華在 2025 年營收 162.46 億元，其中比重分布汽車板占 35%、IT 應用占 35%，低軌衛星應用占 15%，穿戴裝置占 5%，其中最重要是低軌軌星板營收比重下滑，但燿華的低軌衛星板原在台灣生產，2025 年 LEO 板營收比重下滑，且燿華因應 LEO 客戶需求在泰國設廠已於去年底完工，可望挹注總體業績。

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燿華因應客戶的認證等程序，預估泰國燿華在 2026 年第二季、第三季才能進入量產，而泰國燿華廠的設計，原即為因應低軌衛星營運商要求以「非中非台」生產 PCB 供應及爲伺服器板生產設計，2026 年將推升總體業績逐季向上成長，且估計 2026 年低軌衛星板營收占比將成長到 30%。

而華通在 2025 年營收及獲利都創歷史次高，每股純益達 5.51 元，其中來自低軌衛星 (LEO) 板的營收逾 151 億元，創新高，年增 15.27%，占去年營收的 20%。同時。華通低軌衛星板在今年的營收成長並將再以逾 30% 的幅度大幅成長，向上挑戰 200 億元大關。

華通在去年年營收 759.96 億元，年增 4.87%，毛利率 18.58%，年增約 2.6 個百分點，全年稅後純益 65.67 億元，年增約 17%，每股純益 5.51 元，營收及獲利都創歷史次高。其中，在第四季的 LEO 板貨金額也較第三季上揚，推升單季 LEO 板營收達 36 億元，全年 LEO 板營收逾 151 億元，創新高，占去年營收比重衝上 20% 的大關。

同時，華通隨著客戶在低軌衛星發射數量的大幅成長，在接單結構上也有明顯改變，預計 LEO 板接單及出貨比重 ，將由目前的天上衛星板占 25% 的比重進一步提升提升 33%，等於是由 1 比 3 提升到 1 比 2，對華通的出貨毛利率的增進更有明顯的挹注及鞏固的效果。

而敬鵬 2025 年營收 157.81 億元，毛利率 11.5%，稅後純益 6.34 億元，每股純益達 1.6 元。敬鵬統計， 2025 年汽車板占營收比重 75%，而工業用板 15% 、網通 6% 、消費性電子應用 4%，其中並以工業用的控制板比重提升最快，推估與 AI 的自動化生產推進，造成對工業用板需求增加有關。至於市場關注的敬鵬切入低軌衛星板則已出貨並歸類在網通類營收中。