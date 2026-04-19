鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-19 12:06

全球由 Starlink 率先推進、AST 持續擴星、Amazon 收購 Globalstar 強化布局，衛星直連手機成國際業者兵家必爭，低軌衛星供應鏈商機同步升溫，低軌衛星建設也將進一步有利於推升昇達科 (3491-TW) 營收。

隨著衛星直連手機（Direct-to-cell, D2C）技術快速成形，全球低軌衛星產業正迎來新一波競爭升級。繼 SpaceX 旗下 Starlink 率先與電信業者合作推動手機直連衛星服務後，AST SpaceMobile 的 BlueBird 7 衛星也已委由 Blue Origin 進行發射，Amazon 近日也發布收購衛星通訊公司 Globalstar。

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這三家關鍵業者不約而同發展衛星直接與一般智慧型手機連線應用，使用戶無需額外終端設備，即可提供語音、簡訊與數據服務，藉此補足地面基地台無法覆蓋的區域。相較傳統衛星通訊需依賴專用終端設備，技術路徑大幅降低使用門檻，顯示衛星直連手機已從技術驗證逐步走向商業化布局，並成為國際重要業者積極搶進的新戰場。

市場認為，衛星直連手機的意義，不僅在於補足偏遠地區、海上、山區與災後環境的通訊缺口，更代表未來行動通訊網路將由地面基地台延伸至太空網路，形成地面與衛星融合的新型基礎建設。

其中 Starlink 已透過 T-Mobile 推出 T-Satellite 服務，支援簡訊、部分 App 與緊急通訊；而 AST SpaceMobile 建構全球 D2C 低軌衛星通訊網路，所發展之衛星採用大型展開式天線與高功率通訊酬載設計。此一架構使單顆衛星在射頻前端、毫米波元件、天線系統及通訊模組等關鍵元件的用量與規格均明顯提升，帶動整體單星通訊系統價值顯著高於傳統低軌衛星。而 Amazon 此次收購 Apple 手機衛星通訊功能背後的營運商 Globalstar，更反映大型平台業者對 D2C 應用發展的重視程度。

在此趨勢下，產業界普遍看好低軌衛星建設將由過去的示範與驗證階段，進一步走向更大規模的星系部署與終端應用擴展，並同步帶動衛星酬載、地面設備、高頻通訊模組、毫米波與波導元件等供應鏈需求持續升溫。尤其當手機直連衛星逐漸成為各大業者必爭領域，背後對高頻、高可靠度、可量產之通訊零組件需求，可望持續放大。

據指出，不論是 SpaceX、Amazon 與 AST 均與國內低軌衛星業者昇達科 (3491) 建立密切的合作，且視其為策略供應商。昇達科 2026 年第一季營收達 10.2 億元，季增 22.3%、年增 64.5%，創下單季歷史新高；其中低軌衛星相關業務營收季增 40%、年增幅達 131%，反映其掌握全球低軌衛星網路建設加速推進的商機，預期 D2C 的發展更將帶動相關高頻通訊元件需求同步擴大。

法人分析，隨著 Starlink、AST SpaceMobile，以及 Amazon 結合 Globalstar 等主要業者相繼加快衛星直連手機布局，低軌衛星產業已不再只是單一衛星寬頻市場的競爭，而是朝向「衛星通訊基礎建設平台化」發展。對具備毫米波、高頻波導、低損耗設計與精密製造能力的供應鏈廠商而言，未來不論是天上端衛星、地面閘道站，或用戶端與相關延伸設備，都有望受惠於新一輪建設潮所帶來的商機放大。