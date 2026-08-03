鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估上修至7.47元，預估目標價為386.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.36元上修至7.47元，其中最高估值8.32元，最低估值6.21元，預估目標價為386.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.32(8.32)
|12.53
|19.86
|64.64
|最低值
|6.21(6.21)
|6.02
|6.59
|8.77
|平均值
|7.41(7.38)
|9.54
|12.39
|24.3
|中位數
|7.47(7.36)
|10.2
|12.76
|18.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.29億
|7.35億
|10.65億
|28.38億
|最低值
|4.83億
|5.43億
|6.65億
|8.39億
|平均值
|5.06億
|6.54億
|8.49億
|13.46億
|中位數
|5.10億
|6.53億
|8.12億
|9.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.13
|-5.49
|0.40
|3.00
|6.84
|營業收入
|0.00
|0.00
|5,070萬
|2.91億
|3.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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