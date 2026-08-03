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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Krystal Biotech Inc(KRYS-US)EPS預估上修至7.47元，預估目標價為386.50元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Krystal Biotech Inc(KRYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.36元上修至7.47元，其中最高估值8.32元，最低估值6.21元，預估目標價為386.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.32(8.32)12.5319.8664.64
最低值6.21(6.21)6.026.598.77
平均值7.41(7.38)9.5412.3924.3
中位數7.47(7.36)10.212.7618.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.29億7.35億10.65億28.38億
最低值4.83億5.43億6.65億8.39億
平均值5.06億6.54億8.49億13.46億
中位數5.10億6.53億8.12億9.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.13-5.490.403.006.84
營業收入0.000.005,070萬2.91億3.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Krystal Biotech Inc(KRYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKRYS

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