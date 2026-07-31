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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至5.88元，預估目標價為123.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.01元下修至5.88元，其中最高估值6.64元，最低估值5.5元，預估目標價為123.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.64(6.64)9.0514.188.9
最低值5.5(5.65)6.79.158.9
平均值5.92(6.06)7.7210.118.9
中位數5.88(6.01)7.659.658.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值107.33億113.48億120.10億113.60億
最低值101.05億105.53億112.11億113.60億
平均值103.78億108.79億115.63億113.60億
中位數103.63億108.59億115.40億113.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.8511.8715.63-5.699.75
營業收入111.38億126.51億144.12億116.62億100.82億

詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGCO

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