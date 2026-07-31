鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至5.88元，預估目標價為123.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.01元下修至5.88元，其中最高估值6.64元，最低估值5.5元，預估目標價為123.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.64(6.64)
|9.05
|14.18
|8.9
|最低值
|5.5(5.65)
|6.7
|9.15
|8.9
|平均值
|5.92(6.06)
|7.72
|10.11
|8.9
|中位數
|5.88(6.01)
|7.65
|9.65
|8.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|107.33億
|113.48億
|120.10億
|113.60億
|最低值
|101.05億
|105.53億
|112.11億
|113.60億
|平均值
|103.78億
|108.79億
|115.63億
|113.60億
|中位數
|103.63億
|108.59億
|115.40億
|113.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|11.85
|11.87
|15.63
|-5.69
|9.75
|營業收入
|111.38億
|126.51億
|144.12億
|116.62億
|100.82億
詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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